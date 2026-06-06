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fcinter1908 social Ravezzani: “Cardinale dilettante. Non solo caccia i dirigenti senza alternative ma…”
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Ravezzani: “Cardinale dilettante. Non solo caccia i dirigenti senza alternative ma…”
"La gestione Cardinale scrive un altro capitolo sconcertante per il Milan", il commento di Fabio Ravezzani
Dopo gli esoneri di Allegri, Moncada e Furlani, il Milan è ancora senza dirigenti, con Cardinale e Ibrahimovic che non hanno ancora sciolto le riserve su chi dovrà guidare la nuova stagione dei rossoneri.
Fabio Ravezzani, intervenuto sul suo account Twitter, ha commentato aspramente l'operato di Cardinale: "La gestione Cardinale scrive un altro capitolo sconcertante per il Milan.
Cacciata tutta la linea di comando senza un’alternativa pronta, a inizio nuova stagione si annaspa in una confusa ricerca di candidati. E, peggio, si comunica che è bello fare le cose con calma. Dilettanti".
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