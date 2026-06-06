FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Ravezzani: “Cardinale dilettante. Non solo caccia i dirigenti senza alternative ma…”

social

Ravezzani: “Cardinale dilettante. Non solo caccia i dirigenti senza alternative ma…”

Inter
"La gestione Cardinale scrive un altro capitolo sconcertante per il Milan", il commento di Fabio Ravezzani
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo gli esoneri di Allegri, Moncada e Furlani, il Milan è ancora senza dirigenti, con Cardinale e Ibrahimovic che non hanno ancora sciolto le riserve su chi dovrà guidare la nuova stagione dei rossoneri.

Ravezzani: “Cardinale dilettante. Non solo caccia i dirigenti senza alternative ma…”- immagine 2
Getty Images

Fabio Ravezzani, intervenuto sul suo account Twitter, ha commentato aspramente l'operato di Cardinale: "La gestione Cardinale scrive un altro capitolo sconcertante per il Milan.

Ravezzani: “Cardinale dilettante. Non solo caccia i dirigenti senza alternative ma…”- immagine 3
Getty Images

Cacciata tutta la linea di comando senza un’alternativa pronta, a inizio nuova stagione si annaspa in una confusa ricerca di candidati. E, peggio, si comunica che è bello fare le cose con calma. Dilettanti".

Leggi anche
Ibrahimovic, Ravezzani: “Il fatto che non colga lo stato d’ansia dei tifosi denota...
Il giudizio di Pistocchi su Chivu sorprende i tifosi: “Ottima gestione del gruppo,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA