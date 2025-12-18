La stagione dell’Inter in Serie A è fotografata da numeri che raccontano una vera e propria supremazia statistica.
Inter, dati allucinanti: meglio del 90% d’Europa in 5 fasi di gioco. In Italia salgono a 7!
I nerazzurri si collocano infatti nei percentili più d'Europa in tutte le principali fasi di gioco: 95° percentile per gol segnati e pressing, 92° per possesso palla, 90° per produzione offensiva e solidità difensiva.
Ma cosa significa esattamente percentile? Essere al 95° percentile vuol dire che l’Inter fa meglio del 95% delle squadre di riferimento, collocandosi quindi nell’élite assoluta dell'Europa calcistica. In pratica, solo pochissime squadre raggiungono o superano questi livelli di rendimento.
Il dominio nerazzurro emerge anche nel confronto diretto con le altre squadre del campionato. L’Inter è prima per gol segnati, expected goals (xG) e tiri in porta, a conferma di un attacco non solo efficace ma anche strutturato nella creazione delle occasioni. Allo stesso tempo guida la Serie A per passaggi completati e passaggi per possesso, segno di un controllo costante del ritmo della partita.
Il dato sugli attacchi posizionali e sui tocchi in area evidenzia una squadra capace di schiacciare l’avversario nella propria metà campo, trasformando il possesso in pressione offensiva continua. Il pressing, anch’esso al 95° percentile, completa il quadro di una squadra aggressiva, che recupera palla alta e limita le transizioni avversarie.
Nel complesso, i numeri descrivono un’Inter dominante, equilibrata e moderna: una squadra che eccelle in ogni fase del gioco e che, dati alla mano, rappresenta il punto di riferimento della Serie A in questa stagione.
