La stagione dell’ Inter in Serie A è fotografata da numeri che raccontano una vera e propria supremazia statistica.

I nerazzurri si collocano infatti nei percentili più d'Europa in tutte le principali fasi di gioco: 95° percentile per gol segnati e pressing, 92° per possesso palla, 90° per produzione offensiva e solidità difensiva.

Il dominio nerazzurro emerge anche nel confronto diretto con le altre squadre del campionato. L’Inter è prima per gol segnati, expected goals (xG) e tiri in porta, a conferma di un attacco non solo efficace ma anche strutturato nella creazione delle occasioni. Allo stesso tempo guida la Serie A per passaggi completati e passaggi per possesso, segno di un controllo costante del ritmo della partita.