Il 18 dicembre del 2010, l'Inter di Rafa Benitez, campione d'Europa in carica (sotto la gestione Mourinho) vinse il Mondiale per Club in finale contro gli africani del Mazembe e salì in cima al mondo calcistico.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social L’Inter 15 anni fa in cima al mondo, Materazzi: “Campioni di tutto”
social
L’Inter 15 anni fa in cima al mondo, Materazzi: “Campioni di tutto”
Il 18 dicembre del 2010, l'Inter di Rafa Benitez, campione d'Europa in carica (sotto la gestione Mourinho) vinse il Mondiale per Club
Sul proprio profilo Instagram, Marco Materazzi ha ricordato quel trionfo con questo post: "Mondiale per Club vibes. 18.12.2010 Inter Campione del Mondo. Inter Campione di tutto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA