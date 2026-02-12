Inter, Dumfries carico per il ritorno: “Tornato con la squadra, manca poco”

Denzel Dumfries è sempre più vicino a tornare in casa Inter: ecco il post pubblicato sui social dall'esterno olandese

Denzel Dumfries è sempre più vicino a tornare in casa Inter. Ieri ha ripreso ad allenarsi in parte con il gruppo, ormai volge al termine il suo percorso di recupero dopo l'operazione alla caviglia di metà dicembre.

Di fatto, l'olandese è ai box dal 9 novembre, giorno dell'infortunio alla caviglia accusato nel match contro la Lazio. Si avvicina il pieno recupero, anche Dumfries lo ha confermato con un post sui social.

"Back with the team, manca poco ", ha scritto. Ormai deve solo ritrovare la miglior condizione e riprendere a lavorare pienamente col gruppo, è questione di al massimo 10/15 giorni per rivederlo pienamente a disposizione di Cristian Chivu.