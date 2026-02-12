28 novembre 2004, un'Inter-Juve a San Siro. I nerazzurri, guidati allora da Roberto Mancini, sono in campo a trazione anteriore perché stanno perdendo due a zero e trovano il gol del due a uno con Vieri. La rete del pareggio è bellissima e la firma Adriano su assist dalla destra di Oba Oba Martins. L'ex giocatore brasiliano è sbarcato a Milano in questi giorni: ha incontrato la squadra di Chivu ed è stato anche nella sede del club nerazzurro in via della Liberazione.

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Gli hanno chiesto di quel gol contro la Juventus e lui si è ricordato: «Giocavo con Bobo in avanti (Vieri.ndr). Martins ha fatto il cross, mi ha trovato lì e io ho preso la palla bene. Non era facile da prendere, sono stato anche fortunato e l'ho presa bene. Un bel gol e un bel ricordo per me». E per gli interisti a pochi giorni da un altro derby d'Italia.