Dumfries: “Peggio alle spalle, mese duro. Ora farò del mio meglio per…”

Denzel Dumfries sui social si esprime dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi: ecco le parole dell'esterno dell'Inter.
Denzel Dumfries sui social si esprime dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi: ecco le parole dell'esterno dell'Inter
"L’intervento è andato bene. È stato un mese duro, pieno di emozioni, ma sono felice che il peggio sia ormai alle spalle. Ora massima concentrazione sulla ripresa e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile!", ha scritto Dumfries.
