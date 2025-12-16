FC Inter 1908
Pistocchi: “Scandalo Guida! Ha paura dei tifosi del Napoli. Che succederebbe se…”

Nei prossimi giorni si svolgerà la Supercoppa Italiana e scoppia il caso Guida, nuovamente esonerato dalle partite del Napoli
Redazione1908

Nei prossimi giorni si svolgerà la Supercoppa Italiana e scoppia il caso Guida, nuovamente esonerato dalle partite del Napoli. "La finale, scrive il Corriere dello Sport, "dovrebbe andare a Guida, se il Napoli non dovesse superare il Milan, oppure Colombo, in caso contrario".

Guida è uno dei due arbitri che, lo scorso anno, disse di non voler arbitrare partite del Napoli per poter rimanere tranquillo. Maurizio Pistocchi è durissimo sui social: CONTINUA A LEGGERE

