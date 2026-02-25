FC Inter 1908
Inter eliminata dalla Champions League, il commento di Ciccio Valenti è una frecciata tagliente

Il commento lapidario del conduttore radiofonico, super tifoso della Beneamata
L'Inter deve dire addio ai sogni di Champions League. Ieri a San Siro, contro il Bodo, il percorso europeo dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu è arrivato al capolinea. Due sconfitte nell'insieme pesanti, quelle contro i norvegesi, soprattutto per i gol subiti: tre all'andata e due al ritorno. Ora in casa Inter la sconfitta andrà sicuramente analizzata ma anche archiviata velocemente, affinché il gruppo si concentri sull'obiettivo più importante della stagione: lo scudetto. Anche Ciccio Valenti, come numerosi tifosi nerazzurri, ha commentato l'uscita dei nerazzurri dall'Europa. E il commento non nasconde una frecciata alla gestione societaria: CONTINUA A LEGGERE.

