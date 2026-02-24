I sostenitori bianconeri hanno messo nel mirino l'ex portiere delle giovanili nerazzurre per i tanti gol subiti nell'ultimo periodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 19:16)

Troppi gol incassati nelle ultime partite e Spalletti, prima del Como, aveva anche risposto ad una domanda sul cambio del portiere. «Non è per non dare colpa, perché secondo me le responsabilità le abbiamo tutti uguali. Di Gregorio - aveva detto il tecnico poco dopo la sconfitta incassata col Galatasaray nell'andata dei play-off di CL - non ne ha di più e si continua con lui».

Difendere il portiere dal linciaggio di chi gli dà la colpa per il momento no dei bianconeri non è servito a nulla. Dopo la sconfitta contro la formazione di Fabregas e a poche ore dal ritorno con il Galatasaray, sui social i tifosi hanno sfogato la loro frustrazione sull'ex portiere delle giovanili dell'Inter. Così Michele è stato costretto a chiudere i commenti sul suo profilo Instagram.

TuttoSport sottolinea che non è il portiere il problema della Juve perché anche quando c'era Perin in porta i gol sono arrivati. "Di Gregorio è finito nel tritacarne: mai aveva vissuto una settimana così difficile in carriera, mai aveva subito una pressione così forte. Dalla sconfitta contro il Como ne è uscito a pezzi psicologicamente, prendendosi colpe ben più grandi di quelle per le quali deve rendere conto. E pensare che coi lariani poteva finire persino peggio: il retropassaggio assurdo di Koopmeiners gli stava offrendo un’altra occasione per una pessima figura", ha scritto il quotidiano sportivo sull'estremo difensore.

Insulti a lui e famiglia — Pare che addirittura gli siano arrivati insulti e minacce nei confronti della propria famiglia. Nella gara contro il Como sul portiere bianconero sono piovuti insulti dallo Stadium fin dal riscaldamento. "A pochi metri da lui le urla “interista” o “figlio di p...” hanno iniziato a condizionarlo, dopo aver incassato 8 gol in 4 giorni tra Inter e Gala. Dopo il fischio finale, invece, Di Gregorio è stato persino costretto a chiudere i commenti su Instagram: troppo gravi gli insulti, troppo pesanti le minacce nei confronti della famiglia. Una vergogna assoluta", si legge ancora su TS. Una cosa simile era successa a Bastoni: dopo l'episodio con Kalulu erano arrivati insulti e minacce alla sua famiglia tanto che la moglie era stata costretta a sospendere il suo profilo su Instagram.

