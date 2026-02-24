L'Inter scenderà in campo questa sera nel ritorno del playoff con il Bodo Glimt. Non ci sarà Lautaro Martinez, infortunatosi proprio nell'andata in Norvegia.
L'Inter scenderà in campo questa sera nel ritorno del playoff con il Bodo Glimt. Non ci sarà Lautaro che lavora per tornare presto in campo
Il capitano dell'Inter sta lavorando per tornare il prima possibile in campo, come documenta sul suo profilo Instagram: "Ricaricandomi per tornare più forte".
