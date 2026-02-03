"Il Napoli paga il prezzo di essere diventato grande senza scorciatoie. Di essere meridionale senza chiedere protezione. Di Armando De Martino Il blocco del mercato è un messaggio: va bene vincere, ma non troppo; va bene essere solidi, ma non al punto da mettere in imbarazzo chi non lo è. Brucia che Conte abbia scelto Napoli"
Anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attacca senza mezzi termini gli incredibili piagnistei che si leggono a Napoli
Non è uno scherzo, su una testata di Napoli è realmente uscito un articolo con questo incipit. Una roba incredibile se non l'avessimo vista con i nostri occhi. Dopo lo scudetto dello scandalo Bisseck-N'Dicka, degli audio Var sull'Inter spariti, a Napoli ancora si piange per il "potere del Nord".
Anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attacca senza mezzi termini: "Due scudetti in 3 anni. L’ultimo in volata sull’Inter che lamenta almeno 2 clamorosi errori arbitrali. Il braccio di ferro con la Juve nel periodo Covid con il Coni, massima espressione del potere, che ribalta una sentenza giusta pur di dar ragione al Napoli. Ma di che parlano?"
