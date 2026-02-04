Il commento dell'ex calciatore nerazzurro su Mediaset dopo la vittoria sul Torino e la conquista della semifinale di Coppa Italia

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 23:46)

Alla fine della partita tra Inter e Torino, Andrea Ranocchia ha commentato su Mediasetquanto successo a Monza. L'ex capitano nerazzurro ha sottolineato: «Tante riserve? Queste competizioni danno modo di giocare a che a chi gioca meno e poi vincendo questo trofeo puoi giocarti anche la Supercoppa ed è importante per una rosa come l'Inter andare avanti in tutte le competizioni perché altrimenti fai fatica a gestire una rosa così ampia. Ha fatto fatica nella seconda parte l'Inter ma l'obiettivo è stato centrato».

«È un gruppo sano e anche i ragazzi che non giocano son contenti del titolare che gioca. In questo ambiene incide il valore di giocatori come Lautaro, Barella, Bastoni e Dimarco, che hanno trasmesso un clima piacevole nel gruppo e i ragazzi nuovi si sono ambientati, c'è concorrenza che ci deve essere in una grande squadra. Frattesi? Prima ha sempre giocato, sapeva che all'Inter avrebbe avuto una certa concorrenza e lo ha accettato la primo anno. Poi giustamente ha reclamato più spazio. All'Inter normale che ci sia questa concorrenza. Chivu è molto umano ed è bravo a parlare con i ragazzi e Davide troverà spazio», ha aggiunto.

-Periodo no per Thuram?

Probabilmente si rende conto, un giocatore lo sente se non è un momento buono. La concorrenza c'è. Pio ha avuto un impatto forte. Lautaro è il capitano, Bonny è un altro concorrente e probabilmente è anche una fase di crescita. È arrivato, poi esploso e sta trovando competizione ora.