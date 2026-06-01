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Inter, Lautaro è il miglior giocatore di maggio: i tifosi premiano il capitano nerazzurro

Inter, Lautaro è il miglior giocatore di maggio: i tifosi premiano il capitano nerazzurro - immagine 1
I tifosi nerazzurri hanno scelto come Betsson Sport Player of the Month di maggio l'attaccante argentino e capitano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lautaro Martinez è stato scelto dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Player of the Month di maggio! Il capitano è stato votato attraverso i canali social del Club.

Inter, Lautaro è il miglior giocatore di maggio: i tifosi premiano il capitano nerazzurro- immagine 2
Getty Images

Un mese indimenticabile per il numero dieci nerazzurro, che ha sollevato al cielo lo Scudetto e la Coppa Italia oltre ad aver vinto per la seconda volta nella sua carriera la classifica marcatori della Serie A, coronando un'altra stagione trionfale con la maglia dell'Inter.

Il Toro è rientrato dall'infortunio giusto in tempo per servire a Mkhitaryan l'assist del 2-0 nella partita scudetto contro il Parma, per poi timbrare due volte in tre giorni all'Olimpico contro la Lazio, segnando il gol del definitivo 2-0 in finale di Coppa Italia. Un ritorno da vero capitano, decisivo nel momento cruciale, e il miglior modo di chiudere un'annata di livello assoluto.

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Lautaro ha messo l'ennesima firma sul finale di stagione dell'Inter: ora i tifosi lo hanno scelto come Betsson Sport Player of the Month di maggio!

(Fonte: Inter.it)

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