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fcinter1908 social Ravezzani: “Ordine aveva ragione sul Milan, non avrebbe avuto senso. Ma i giornaloni e Sky…”
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Ravezzani: “Ordine aveva ragione sul Milan, non avrebbe avuto senso. Ma i giornaloni e Sky…”
Il commento del giornalista
Tra i giornalisti ammessi alla corte di Gerry Cardinale per fare il punto della situazione in casa Milan c'era anche Francesco Ordine. Il giornalista ha spiegato - in occasione di un incontro Mediaset a Rimini- di aver partecipato all'incontro per capire le ragioni della società rossonera e di esserne uscito con impressioni estremamente negative. Su questo tema si è espresso anche Fabio Ravezzani, che ha puntato il dito contro altri media: CONTINUA A LEGGERE.
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