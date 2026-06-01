Il capitano dell'Inter ha raggiunto Kansas City in vista del Mondiale. Il suo arrivo è stato ripreso e il 10 del Como ci ha scherzato su

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 10:32)

Lautaro Martinez è stato convocato dall'Argentina per il Mondiale. Archiviato il double con l'Inter ha fatto una capatina a Madrid e si è rilassato per qualche giorno con sua moglie e i loro amici. Nelle scorse ore è partito per Kansas City (States) ed ha raggiunto il quartier generale della Nazionale in vista della Coppa del Mondo.

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Il suo arrivo, cappellino al contrario, zaino e borsa Louis Vuitton con i colori della Nazionale, è stato ripreso e il capitano ha postato le immagini sul suo profilo Instagram.

Getty ImagesNico Paz lo ha preso in giro per il filmato, sorrisi e atteggiamenti che mostra mentre arriva in ritiro. "Non sapevi che ti stavano filmando, no no", ha scherzato il 10 del Como, anche lui convocato per il torneo negli States da Scaloni.

Il suo commento ironico è stato preso d'assalto dai like dei tifosi e dai commenti degli interisti: "Vieni all'Inter, Nico", l'invito principale. "Come to Inter, Bro"; "Welcome to Inter"; "Ti aspettiamo a Milano"; "Bello il tuo prossimo capitano, vero?". Speriamo che Fabregas non si arrabbi.