È 0-0 al 45' tra Inter e Lecce a San Siro. Questo il commento su X del noto giornalista Tancredi Palmeri:
Inter-Lecce 0-0 al 45′, Tancredi Palmeri: “C’è una cosa irritante nei nerazzurri”
"Nonostante l’Inter abbia ben più occasioni, 5 la 2, interpreta però male la partita: superficiali nel fraseggio, movimento zero senza palla, e con sufficienza al contrasto. Sì aggiunge l’irritante zelo nella rifinitura prima di cercare la porta. Il Lecce lotta", ha scritto.
