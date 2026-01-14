È 0-0 al 45' tra Inter e Lecce a San Siro: questo il commento su X del noto giornalista Tancredi Palmeri sul match

"Nonostante l’Inter abbia ben più occasioni, 5 la 2, interpreta però male la partita: superficiali nel fraseggio, movimento zero senza palla, e con sufficienza al contrasto. Sì aggiunge l’irritante zelo nella rifinitura prima di cercare la porta. Il Lecce lotta", ha scritto.