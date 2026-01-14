"Dal mio arrivo all'Inter, questo club mi ha offerto l'opportunità di crescere non solo a livello sportivo ma anche personale", ha detto Humanes

Matteo Pifferi Redattore 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 16:46)

Hugo Humanes, classe 2007, ha lasciato l'Inter - faceva parte della rosa della Primavera di Carbone - per fare ritorno in Spagna, ma questa volta all'Atletico Madrid. I nerazzurri lo avevano preso dalle giovanili del Real Madrid ma in nerazzurro il giovane spagnolo ha avuto un rendimento al di sotto delle attese.

Humanes, comunque, ha voluto salutare il mondo Inter con un lungo post su Instagram: "Cara famiglia nerazzurra, oggi si conclude una tappa molto importante della mia carriera professionale. Dal mio arrivo all'Inter, questo club mi ha offerto l'opportunità di crescere non solo a livello sportivo ma anche personale. Fin dal primo giorno ho sentito l'orgoglio e la responsabilità di indossare questi colori e ho sempre cercato di rappresentarli con impegno, rispetto e dedizione.

Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ai miei compagni di squadra, con in quali ho condiviso lo spogliatoio e tanti momenti che rimarranno per sempre nella mia memoria. Allo staff tecnico e a tutto il personale del club, grazie per la fiducia e il sostegno costante dimostrati in tutto questo periodo.

Lascio questo club con l'orgoglio di aver difeso questi colori e con un profondo rispetto per tutti coloro che ne fanno parte. I valori appresi e le esperienze vissute all'Inter faranno parte del mio cammino per sempre. Auguro al club i migliori successi per il futuro. L'Inter avrà sempre un posto molto speciale nel mio cuore"