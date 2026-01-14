Hugo Humanes, classe 2007, ha lasciato l'Inter - faceva parte della rosa della Primavera di Carbone - per fare ritorno in Spagna, ma questa volta all'Atletico Madrid. I nerazzurri lo avevano preso dalle giovanili del Real Madrid ma in nerazzurro il giovane spagnolo ha avuto un rendimento al di sotto delle attese.
Humanes all’Atletico Madrid: “L’Inter sarà sempre nel mio cuore. Ringrazio anche…”
Humanes, comunque, ha voluto salutare il mondo Inter con un lungo post su Instagram: "Cara famiglia nerazzurra, oggi si conclude una tappa molto importante della mia carriera professionale. Dal mio arrivo all'Inter, questo club mi ha offerto l'opportunità di crescere non solo a livello sportivo ma anche personale. Fin dal primo giorno ho sentito l'orgoglio e la responsabilità di indossare questi colori e ho sempre cercato di rappresentarli con impegno, rispetto e dedizione.
Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ai miei compagni di squadra, con in quali ho condiviso lo spogliatoio e tanti momenti che rimarranno per sempre nella mia memoria. Allo staff tecnico e a tutto il personale del club, grazie per la fiducia e il sostegno costante dimostrati in tutto questo periodo.
Lascio questo club con l'orgoglio di aver difeso questi colori e con un profondo rispetto per tutti coloro che ne fanno parte. I valori appresi e le esperienze vissute all'Inter faranno parte del mio cammino per sempre. Auguro al club i migliori successi per il futuro. L'Inter avrà sempre un posto molto speciale nel mio cuore"
