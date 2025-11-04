Inter, Luis Figo compie 53 anni: gli auguri del club nerazzurro

Classe, talento e una serie di giocate incredibili: oggi Luis Figo festeggia 53 anni, l'omaggio del club nerazzurro

Eleganza, carisma e talento infinito. Luis Figo compie oggi 53 anni. Simbolo di stile e di appartenenza, il portoghese è stato un fuoriclasse capace di unire la classe alla concretezza, l’eleganza alla grinta.

Con la maglia dell’Inter ha lasciato un segno profondo, regalando giocate indimenticabili e diventando uno dei protagonisti assoluti di una squadra che ha saputo vincere e incantare.

Arrivato a Milano nell’estate del 2005, il numero 7 portoghese ha conquistato subito il cuore dei tifosi nerazzurri con la sua visione di gioco, i suoi cross millimetrici e la capacità di illuminare ogni partita.

In quattro stagioni con l’Inter ha collezionato 140 presenze e 11 gol, contribuendo in modo decisivo ai successi di quegli anni straordinari: 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane, trofei che hanno scritto la storia di un ciclo vincente.

Figo non ha soltanto indossato la maglia dell’Inter: l’ha rappresentata con orgoglio, classe e spirito di squadra, incarnando i valori nerazzurri dentro e fuori dal campo.

SU INTER TV È IL FIGO DAY

In occasione del compleanno di Luis Figo, martedì 4 novembre su Inter TV è prevista una programmazione speciale dedicata a uno dei campioni più eleganti e iconici della storia nerazzurra. Dalle prime ore del mattino fino a notte inoltrata, il palinsesto sarà un viaggio tra ricordi, magie e momenti indimenticabili vissuti con la maglia dell’Inter.

La programmazione si aprirà con “Goal Gallery Figo”, una raccolta dei gol più belli e significativi realizzati dal fuoriclasse portoghese, per poi proseguire con la replica di “Inter Forever Georgia 2024”, dove Figo è stato protagonista insieme alle altre legend nerazzurre.

Poi spazio a due gare in cui è stato decisivo grazie al suo talento: Inter-Torino della stagione 2006/07 e la Supercoppa del 2006 quando l’Inter alzò il trofeo, battendo la Roma.

Sarà poi il turno di “Bomber: Luis Figo”, un approfondimento che ripercorre la sua carriera in nerazzurro, tra fascino, classe e leadership.

Durante la giornata, in occasione dell'imminente impegno di Champions League dei nerazzurri contro il Kairat Almaty, riviviamo anche le sfide europee contro Spartak Mosca e CSKA Mosca in cui il portoghese era sceso in campo.

Immagini d’archivio, interviste esclusive e contenuti speciali accompagneranno i tifosi in un racconto fatto di classe, determinazione e vittorie.

Il Figo Day su Inter TV è un tributo al campione che, con la sua eleganza e la sua personalità, ha scritto pagine preziose della storia dell’Inter.

