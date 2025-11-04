La decima giornata di campionato si è chiusa ieri con il match tra Lazio e Cagliari. Gli addetti ai lavori sono tutti concordi nell'esaltare una classifica che promette spettacolo e scintille. Sono quattro, infatti, le squadre raggruppate in un punto e proiettate verso i piani alti della classifica. Il campionato è lungo ed è decisamente presto per fare una proiezione veritiera. Ma questa inedita lotta ha qualcosa di affascinante.