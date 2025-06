Davide Frattesi è con l'Inter al Mondiale per Club. Di lui si parla spesso per le questioni di mercato: il calciatore, dato come sicuro partente con la permanenza di Inzaghi in panchina, potrebbe invece restare nella rosa a disposizione di Chivu. Ma il suo nome continua ad essere accostato ad altri club. L'ultimo in ordine di tempo è la Lazio. Ma si è parlato anche di Juve e Napoli.