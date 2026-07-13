FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pistocchi: “Inter, fossi Marotta: questi 3 colpi e 3 promozioni tra i giovani. Difficile?”

social

Pistocchi: “Inter, fossi Marotta: questi 3 colpi e 3 promozioni tra i giovani. Difficile?”

Pistocchi: “Inter, fossi Marotta: questi 3 colpi e 3 promozioni tra i giovani. Difficile?” - immagine 1
Dopo Palestra, l'Inter deve dire addio anche ad Anan Khalaili. Il Coni, come ha confermato Marotta in conferenza, non ha concesso l'idoneità
Redazione1908

Dopo Palestra, l'Inter deve dire addio anche ad Anan Khalaili. Il Coni, come ha confermato Marotta in conferenza, non ha concesso l'idoneità e l'affare con l'Union Saint Gilloise è definitivamente saltato. Adesso il club di Viale della Liberazione deve valutare altre piste per la fascia destra. Su X Maurizio Pistocchi ha un suggerimento per Beppe Marotta: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Frosio suggerisce il colpo di mercato: “Ma in tutto questo nessuno va a...
Inter, il messaggio del papà di Khalaili: “Non sei stato creato per fermarti, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA