Dopo Palestra, l'Inter deve dire addio anche ad Anan Khalaili. Il Coni, come ha confermato Marotta in conferenza, non ha concesso l'idoneità

Dopo Palestra, l'Inter deve dire addio anche ad Anan Khalaili. Il Coni, come ha confermato Marotta in conferenza, non ha concesso l'idoneità e l'affare con l'Union Saint Gilloise è definitivamente saltato. Adesso il club di Viale della Liberazione deve valutare altre piste per la fascia destra. Su X Maurizio Pistocchi ha un suggerimento per Beppe Marotta: CONTINUA A LEGGERE