Dopo Palestra, l'Inter deve dire addio anche ad Anan Khalaili. Il Coni, come ha confermato Marotta in conferenza, non ha concesso l'idoneità e l'affare con l'Union Saint Gilloise è definitivamente saltato. Adesso il club di Viale della Liberazione deve valutare altre piste per la fascia destra. Su X Maurizio Pistocchi ha un suggerimento per Beppe Marotta: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Pistocchi: “Inter, fossi Marotta: questi 3 colpi e 3 promozioni tra i giovani. Difficile?”
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Pistocchi: “Inter, fossi Marotta: questi 3 colpi e 3 promozioni tra i giovani. Difficile?”
Dopo Palestra, l'Inter deve dire addio anche ad Anan Khalaili. Il Coni, come ha confermato Marotta in conferenza, non ha concesso l'idoneità
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