Milito e Samuel nella sede dell’Inter. Il video messaggio di Diego ai tifosi

I due ex giocatori sono stati nella sede di via della Liberazione e sono stati accolti dal presidente Marotta. Il video di Dieguito per i tifosi

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 18:19)

Diego Milito è in Italia, a Milano ed è passato nella sede dell'Inter, in via della Liberazione. «Ciao interisti, volevo salutarvi con questo video. Sono qui in questa stanza così importante (la sala dei trofei.ndr) Per me è sempre un grandissimo piacere essere a Milano, salutarvi, perché vi penso sempre e sarete sempre nel mio cuore. Forza Inter, sempre», ha detto in un video messaggio registrato per i sostenitori nerazzurri.

Insieme a Dieguito c'era anche un suo connazionale, un altro ex nerazzurro che ha contribuito alla conquista del Triplete - come Chivu del resto che oggi siede sulla panchina nerazzurra - Walter Samuel (che collabora con Scaloni nella Nazionale argentina.ndr) I due giocatori sono stati accolti negli uffici del club dal presidente Beppe Marotta che ha scambiato con l'ex attaccante la maglia del Racing, il club argentino che presiede.

"Un pezzo di storia dell'Inter è passato in sede", ha scritto il club sui social. I tifosi hanno commentato il post: "Diego, dai la benedizione ai nostri attaccanti".