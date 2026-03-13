Il giocatore argentino è figlio di un ex giocatore e amico di Javier e capita spesso che si vedano a cena

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo - 15:30

Succede tutte le volte. Tutte le volte che accostano il nome di Javier Zanettia quello di Nico Paz c'è chi riprende a sognare un suo approdo all'Inter. Il giocatore argentino gioca nel Como dove è approdato dal Real Madrid che ha conservato un diritto di riacquisto per nove mln che avrebbe tutte le intenzioni di esercitare già alla fine di questa stagione. Il giocatore sembra proprio destinato a tornare quindi nel pieno controllo delle merengues.

Ma anche stavolta la signora Paula, la moglie di Pupi, sui social ha postato una foto del giocatore a cena con il marito e i sogni si sono riaccesi. Il giocatore del Como ha cenato con l'ex capitano nerazzurro e oltre al suo papà, Pablo, ex giocatore e amico di Javier, c'era con loro anche un altro ex nerazzurro, indimenticabile, Diego Milito. Zanetti e Milito hanno fatto tanto quando c'è stato da decidere il destino di un altro argentino doc, Lautaro Martinez. Succede spesso che i Paz cenino con Javier al Botinero o al Gaucho, sono i locali di famiglia.

Il fantasista aveva incontrato Zanetti anche a dicembre, in occasione di un evento di beneficienza della Pupi. Quella sera tutta la famiglia Paz era arrivata a San Siro e a quella serata avevano presenziato anche Darmian, Mkhitaryan, Akanji, Di Gennaro. E aveva raggiunto i suoi ex compagni Samuel, Cambiasso e Cordoba pure l'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, insieme a sua moglie. Il legame fortissimo della famiglia Paz con quella di Zanetti continua a far sognare i tifosi nerazzurri su un approdo del giocatore a Milano. Il Real però sembra aver ormai deciso il suo destino.