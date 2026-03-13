"Chi ha candidato Alessandro Bastoni al premio 'Rosa Camuna' non gli vuole bene", conferma poi Ivan Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 17:16)

Alessandro Bastoni è stato candidato alla Rosa Camuna, massima onorificenza della Lombardia per l'atteggiamento "non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi".

Una decisione che ha fatto discutere, visto quanto sta succedendo al calciatore dopo l'episodio in Inter-Juventus. Ivan Zazzaroni, intervenuto su Instagram, ha commentato così la candidatura di Bastoni al premio:

Chi ha candidato Alessandro Bastoni al premio 'Rosa Camuna' non gli vuole bene. Al di là della ridicola motivazione - "per l'atteggiamento non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi" - oggi Bastoni avrebbe soltanto bisogno di andare avanti senza essere trasformato nel simbolo unico di una scorrettezza fin troppo praticata nel calcio.

Normalità vorrebbe peraltro che uno chiedesse scusa ogni volta che sbaglia e invece ora viene considerato un fatto straordinario. Che brutta fine. Il premio non fa altro che certificare l'errore dell'interista, sublimandolo. Fossi Alessandro, lo rifiuterei e chiederei di essere lasciato in pace: ha dimostrato di aver imparato la lezione. Spetta al mondo arbitrale punire seriamente chi simula. Il Var non può più perdonare"