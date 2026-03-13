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Bastoni candidato per la Rosa Camuna, Zazzaroni: “Motivazione ridicola, fossi in lui…”

Bastoni candidato per la Rosa Camuna, Zazzaroni: “Motivazione ridicola, fossi in lui…” - immagine 1
"Chi ha candidato Alessandro Bastoni al premio 'Rosa Camuna' non gli vuole bene", conferma poi Ivan Zazzaroni
Matteo Pifferi Redattore 

Alessandro Bastoni è stato candidato alla Rosa Camuna, massima onorificenza della Lombardia per l'atteggiamento "non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi".

Bastoni candidato per la Rosa Camuna, Zazzaroni: “Motivazione ridicola, fossi in lui…”- immagine 2
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Una decisione che ha fatto discutere, visto quanto sta succedendo al calciatore dopo l'episodio in Inter-Juventus. Ivan Zazzaroni, intervenuto su Instagram, ha commentato così la candidatura di Bastoni al premio:

Chi ha candidato Alessandro Bastoni al premio 'Rosa Camuna' non gli vuole bene. Al di là della ridicola motivazione - "per l'atteggiamento non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi" - oggi Bastoni avrebbe soltanto bisogno di andare avanti senza essere trasformato nel simbolo unico di una scorrettezza fin troppo praticata nel calcio.

Inter Bastoni
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Normalità vorrebbe peraltro che uno chiedesse scusa ogni volta che sbaglia e invece ora viene considerato un fatto straordinario. Che brutta fine. Il premio non fa altro che certificare l'errore dell'interista, sublimandolo. Fossi Alessandro, lo rifiuterei e chiederei di essere lasciato in pace: ha dimostrato di aver imparato la lezione. Spetta al mondo arbitrale punire seriamente chi simula. Il Var non può più perdonare"

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