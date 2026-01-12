Aveva riportato l'Interin vantaggio segnando, questa volta sì, il rigore che si era procurato Mkhitaryan. Hakan Calhanoglu, che ha chiesto la sostituzione prima del fischio finale (sembrerebbe un affaticamento da monitorare), ha commentato sui social il pari contro il Napoli che conferma il +4 in classifica dei nerazzurri che non vincendo non sono riusciti ad allungare sulla diretta concorrente per lo scudetto.
Inter-Napoli, Calhanoglu: "Due volte in vantaggio, non prendere tre punti fa male. Ma…"
Inter-Napoli, Calhanoglu: “Due volte in vantaggio, non prendere tre punti fa male. Ma…”
Il commento del turco, che ha segnato il rigore del due a uno, dopo il pari contro la formazione di Conte
"Guidare due volte e non prendere tutti e tre i punti fa male. Ma continuiamo ad andare avanti insieme. Avanti il prossimo", ha scritto su Instagram il turco a proposito del pareggio contro la formazione di Conte e a proposito degli obiettivi dei nerazzurri che sono comunque ancora primi in classifica.
Gli uomini di Chivu dovranno affrontare mercoledì il recupero della sfida con il Lecce, ultima del girone di ritorno che era stata rimandata per la partecipazione alla Supercoppa. Sabato poi, alle 15, la sfida contro l'Udinese. Due gare da affrontare con lo spirito giusto per confermare quanto di buono è stato fatto finora in campionato.
