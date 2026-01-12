Aveva riportato l'Interin vantaggio segnando, questa volta sì, il rigore che si era procurato Mkhitaryan. Hakan Calhanoglu, che ha chiesto la sostituzione prima del fischio finale (sembrerebbe un affaticamento da monitorare), ha commentato sui social il pari contro il Napoli che conferma il +4 in classifica dei nerazzurri che non vincendo non sono riusciti ad allungare sulla diretta concorrente per lo scudetto.