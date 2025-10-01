FC Inter 1908
Dalla California a Milano: gli Offspring posano con la maglia dell'Inter

Dalla California a Milano: gli Offspring posano con la maglia dell’Inter - immagine 1
Lunedì gli Offspring hanno suonato all'Unipol Forum di Milano, per l'occasione hanno indossato maglie personalizzate dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Dalla California a Milano: gli Offspring posano con la maglia dell’Inter- immagine 2
Profilo Instagram Inter

Lunedì 29 settembre gli Offspring hanno suonato all'Unipol Forum di Milano. Per l'occasione i membri del gruppo americano hanno indossato maglie personalizzate dell'Inter. Le foto postate sul profilo Instagram ufficiale del club nerazzurro ha fatto impazzire i tifosi.

Nel post si legge la didascalia: “Pretty fly… In black&blue”, chiaro il riferimento al celebre successo della band “Pretty Fly (for a White Guy)”, uscito nel 1998 e diventato un inno generazionale che ha accompagnato milioni di persone in tutto il mondo.

