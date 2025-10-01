Lunedì 29 settembre gli Offspring hanno suonato all'Unipol Forum di Milano. Per l'occasione i membri del gruppo americano hanno indossato maglie personalizzate dell'Inter. Le foto postate sul profilo Instagram ufficiale del club nerazzurro ha fatto impazzire i tifosi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Dalla California a Milano: gli Offspring posano con la maglia dell’Inter
social
Dalla California a Milano: gli Offspring posano con la maglia dell’Inter
Lunedì gli Offspring hanno suonato all'Unipol Forum di Milano, per l'occasione hanno indossato maglie personalizzate dell'Inter
Nel post si legge la didascalia: “Pretty fly… In black&blue”, chiaro il riferimento al celebre successo della band “Pretty Fly (for a White Guy)”, uscito nel 1998 e diventato un inno generazionale che ha accompagnato milioni di persone in tutto il mondo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA