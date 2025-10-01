Dalla California a Milano: gli Offspring posano con la maglia dell’Inter

Lunedì gli Offspring hanno suonato all'Unipol Forum di Milano, per l'occasione hanno indossato maglie personalizzate dell'Inter

Lunedì 29 settembre gli Offspring hanno suonato all'Unipol Forum di Milano. Per l'occasione i membri del gruppo americano hanno indossato maglie personalizzate dell'Inter. Le foto postate sul profilo Instagram ufficiale del club nerazzurro ha fatto impazzire i tifosi.