Il centrocampista serbo, insieme al fratello Filip, si sta tenendo in forma sui campi del club in cui è cresciuto

La stagione 2026/27 dell'Inter deve ancora iniziare, ma c'è chi si sta già tenendo in forma per presentarsi tirato a lucido in vista della preparazione estiva. È il caso di Aleksandar Stankovic: il centrocampista classe 2005, riportato alla base dopo l'ottima esperienza in Belgio con la maglia del Club Brugge, in questi giorni si sta allenando inisieme al fratello Filip sui campi dell'Accademia Inter, il club milanese nel quale è cresciuto prima di entrare nel settore giovanile dell'Inter.