Continua a far discutere il clamoroso finale di Portogallo-Croazia, sfida dei sedicesimi dei Mondiali 2026 vinta 2-1 dai lusitani a Toronto. La grande polemica riguarda il gol del possibile 2-2 firmato da Gvardiol nel maxi recupero, poi annullato dopo revisione al Var per la posizione di fuorigioco di Pasalic, resa punibile dal presunto tocco precedente di Matanovic. Botta e risposta Pistocchi-Marelli: CONTINUA A LEGGERE
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Mondiali, Croazia derubata? Botta e risposta Pistocchi-Marelli sul caso Matanovic
Continua a far discutere il clamoroso finale di Portogallo-Croazia, sfida dei sedicesimi dei Mondiali 2026 vinta 2-1 dai lusitani a Toronto
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