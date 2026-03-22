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Inter, Esposito eguaglia Balotelli, Ventola e Martins: il dato straordinario in Serie A

Inter, Esposito eguaglia Balotelli, Ventola e Martins: il dato straordinario in Serie A - immagine 1
Il classe 2005 è salito a quota sei gol in questo campionato di Serie A: è solamente il quarto a riuscirci a meno di 21 anni in nerazzurro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La sfida tra Fiorentina e Inter al Franchi si sblocca dopo meno di un minuto con il gol di Francesco Pio Esposito, il sesto in questo campionato di Serie A.

Inter, Esposito eguaglia Balotelli, Ventola e Martins: il dato straordinario in Serie A- immagine 2
Getty Images

Come riferisce Opta, il classe 2005 eguaglia Ventola, Martins e Balotelli in una speciale classifica:

“É solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola, Obafemi Martins e Mario Balotelli”.

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