La sfida tra Fiorentina e Inter al Franchi si sblocca dopo meno di un minuto con il gol di Francesco Pio Esposito, il sesto in questo campionato di Serie A.
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Inter, Esposito eguaglia Balotelli, Ventola e Martins: il dato straordinario in Serie A
Il classe 2005 è salito a quota sei gol in questo campionato di Serie A: è solamente il quarto a riuscirci a meno di 21 anni in nerazzurro
Come riferisce Opta, il classe 2005 eguaglia Ventola, Martins e Balotelli in una speciale classifica:
“É solo il quarto giocatore dell’Inter a realizzare più di cinque gol in una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Nicola Ventola, Obafemi Martins e Mario Balotelli”.
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