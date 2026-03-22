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Fiorentina-Inter, Palmeri: “Braccio Pongracic largo: il VAR doveva intervenire”

Fiorentina-Inter, Palmeri: “Braccio Pongracic largo: il VAR doveva intervenire” - immagine 1
Il giornalista commenta l'episodio nel corso del primo tempo della sfida di Serie A, non sanzionato dall'arbitro
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Intervenuto sul suo profilo X nel corso di Fiorentina-Inter, Tancredi Palmeri ha commentato l'episodio del tocco di mano di Marin Pongracic nell'area della squadra viola, episodio che avrebbe potuto portare al calcio di rigore in favore dei nerazzurri.

"Effettivamente il braccio di Pongracic è largo. E se lo si vede in dinamica anzi fa movimento per allargare, aumentando il volume del corpo".

Fiorentina-Inter, Palmeri: “Braccio Pongracic largo: il VAR doveva intervenire”- immagine 2
Getty Images

Per il giornalista di Sportitalia non ci sono dubbi:

"Qua il Var doveva intervenire".

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