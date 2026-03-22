Intervenuto sul suo profilo X nel corso di Fiorentina-Inter, Tancredi Palmeri ha commentato l'episodio del tocco di mano di Marin Pongracic nell'area della squadra viola, episodio che avrebbe potuto portare al calcio di rigore in favore dei nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Fiorentina-Inter, Palmeri: “Braccio Pongracic largo: il VAR doveva intervenire”
social
Fiorentina-Inter, Palmeri: “Braccio Pongracic largo: il VAR doveva intervenire”
Il giornalista commenta l'episodio nel corso del primo tempo della sfida di Serie A, non sanzionato dall'arbitro
"Effettivamente il braccio di Pongracic è largo. E se lo si vede in dinamica anzi fa movimento per allargare, aumentando il volume del corpo".
Per il giornalista di Sportitalia non ci sono dubbi:
"Qua il Var doveva intervenire".
© RIPRODUZIONE RISERVATA