Maurizio Pistocchi ha commentato le polemiche nate dopo l'assegnazione di un rigore in Juventus-Sassuolo per un presunto tocco di mano di Idzes. Un rigore dubbio, che ha solleticato un nuovo dibattito. "Si discute parecchio sul rigore assegnato ieri alla Juventus contro il Sassuolo, e sulla mancanza di una immagine probante per confermare la decisione di Marchetti dopo il consulto con il Var Abisso: ebbene, già da tempo l’AIA NON mette a disposizione di DAZN e quindi di Marelli TUTTE le immagini del Var", ha ricordato Pistocchi. Ziliani è intervenuto nella discussione replicando al giornalista sportivo con foga: CONTINUA A LEGGERE.