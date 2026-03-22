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fcinter1908 social Ziliani a Pistocchi: “Ma cosa c’entra Marelli? Non siamo mica nati ieri: non c’è nessuna…”

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Ziliani a Pistocchi: “Ma cosa c’entra Marelli? Non siamo mica nati ieri: non c’è nessuna…”

Juve-Sassuolo
Dove sono le immagini del presunto fallo di mano?
Redazione1908

Maurizio Pistocchi ha commentato le polemiche nate dopo l'assegnazione di un rigore in Juventus-Sassuolo per un presunto tocco di mano di Idzes. Un rigore dubbio, che ha solleticato un nuovo dibattito. "Si discute parecchio sul rigore assegnato ieri alla Juventus contro il Sassuolo, e sulla mancanza di una immagine probante per confermare la decisione di Marchetti dopo il consulto con il Var Abisso: ebbene, già da tempo l’AIA NON mette a disposizione di DAZN e quindi di Marelli TUTTE le immagini del Var", ha ricordato Pistocchi. Ziliani è intervenuto nella discussione replicando al giornalista sportivo con foga: CONTINUA A LEGGERE.

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