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Pincella commuove i tifosi: “Nostra stagione iniziata prendendo 5 gol in finale, ma non era…”
Matteo Pincella si è guadagnato il titolo di Messi dei nutrizionisti. Il Peak Performance Coach dell'Inter ha messo la sua firma anche sul ventunesimo scudetto e sulla decima Coppa Italia e ha celebrato questa stagione con un lungo post emozionato ed emozionante, accolto dai tifosi con commozione. Ma dove è iniziata la stagione di successo dell'Inter di Cristian Chivu?
Il bellissimo post di Pincella
"Ci sono stagioni che iniziano molto prima del calendario, la nostra è iniziata il giorno in cui abbiamo preso cinque gol in finale di Champions, non è stato solo un risultato ma uno specchio, e da lì è cominciato tutto. Poi è arrivata l’uscita dal Mondiale per Club e in quel momento ho scritto che il gruppo aveva qualcosa di interessante, qualcosa che valeva la pena coltivare, non era ottimismo ma lettura dei segnali, delle persone, delle possibilità. Questa stagione nasce da lì, dalla crisi, dalla lucidità che arriva quando la rabbia si spegne, dalla scelta di costruire invece di cercare alibi. Oggi celebriamo una Coppa Italia, uno Scudetto e un percorso che non è stato lineare, perfetto o comodo, è stato umano e proprio per questo vincente. Le foto raccontano i trofei, ma il valore vero è nelle persone che ci hanno messo metodo, disciplina, vulnerabilità, competenza e cuore, abbiamo trasformato una ferita in direzione e questo, nello sport come nella vita, vale più di qualsiasi risultato. Ora ci si gode il momento perché poi, per quanto riguarda il futuro, il resto lo dirà il campo come sempre", ha dichiarato il nutrizionista dell'Inter sui social.
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