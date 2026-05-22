"Ci sono stagioni che iniziano molto prima del calendario, la nostra è iniziata il giorno in cui abbiamo preso cinque gol in finale di Champions, non è stato solo un risultato ma uno specchio, e da lì è cominciato tutto. Poi è arrivata l’uscita dal Mondiale per Club e in quel momento ho scritto che il gruppo aveva qualcosa di interessante, qualcosa che valeva la pena coltivare, non era ottimismo ma lettura dei segnali, delle persone, delle possibilità. Questa stagione nasce da lì, dalla crisi, dalla lucidità che arriva quando la rabbia si spegne, dalla scelta di costruire invece di cercare alibi. Oggi celebriamo una Coppa Italia, uno Scudetto e un percorso che non è stato lineare, perfetto o comodo, è stato umano e proprio per questo vincente. Le foto raccontano i trofei, ma il valore vero è nelle persone che ci hanno messo metodo, disciplina, vulnerabilità, competenza e cuore, abbiamo trasformato una ferita in direzione e questo, nello sport come nella vita, vale più di qualsiasi risultato. Ora ci si gode il momento perché poi, per quanto riguarda il futuro, il resto lo dirà il campo come sempre", ha dichiarato il nutrizionista dell'Inter sui social.