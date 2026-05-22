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fcinter1908 social Il tweet di Ciccio Valenti su Simone Inzaghi infiamma i tifosi: “Un altro che ci ha…”
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Il tweet di Ciccio Valenti su Simone Inzaghi infiamma i tifosi: “Un altro che ci ha…”
Il pensiero del conduttore radiofonico e tifosissimo dell'Inter sull'ex tecnico Inzaghi
“Per noi c'è delusione perché volevamo vincere il campionato. Solitamente con 84 punti l'avremmo potuto vincere, così non è stato ma alla fine negli spogliatoi ho ringraziato i giocatori”. Simone Inzaghi non riesce a nascondere la delusione, dopo aver perso il titolo contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ciccio Valenti, grandissimo tifoso dell'Inter, ha ricordato una cosa sui social a proposito di Inzaghi, infiammando un acceso dibattito tra i tifosi nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.
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