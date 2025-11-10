Dopo il gol alla Lazio, Lautaro Martinez è partito in direzione Spagna, e Alicante in particolare, tappa verso il ritiro dell'Argentina del ct Scaloni, che affronterà in amichevole l'Angola venerdì.
Inter, siparietto social Lautaro-Palacios. Interviene Agustina: “Nel dubbio…”
Sui social Palacios commenta la foto del capitano e attaccante argentino, pronto a raggiungere il ritiro dell'Albiceleste
Il post pubblicato su Instagram dal Toro ha scatenato un siparietto social che ha coinvolto in primis il compagno di squadra all'Inter e connazionale Palacios e poi la moglie del calciatore, Agustina Gandolfo.
"Sorridi un po'" ha scritto il difensore argentino, mentre Agustina ha aggiunto: “Nel dubbio, arrabbiato”.
