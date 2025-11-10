Inter, siparietto social Lautaro-Palacios. Interviene Agustina: “Nel dubbio…”

Dopo il gol alla Lazio, Lautaro Martinez è partito in direzione Spagna, e Alicante in particolare, tappa verso il ritiro dell'Argentina del ct Scaloni, che affronterà in amichevole l'Angola venerdì.

Il post pubblicato su Instagram dal Toro ha scatenato un siparietto social che ha coinvolto in primis il compagno di squadra all'Inter e connazionale Palacios e poi la moglie del calciatore, Agustina Gandolfo.