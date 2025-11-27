In un momento un po' delicato, con due sconfitte consecutive per i nerazzurri, il numero uno si espone sui social

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 20:46)

Non è un grande periodo per lui. Finito nel mirino delle critiche dopo la gara con la Juve e ancora travolto dalle polemiche e dai giudizi impietosi dopo la rete incassata nel derby di Milano. Yann Sommer si espone sui social dopo la sconfitta, la seconda di fila, in Champions contro l'Atletico Madrid, per due a uno.

In un post sui social, il numero uno nerazzurro ha scritto: «Una performance grintosa al Metropolitano, ma un finale amaro». Questo il commento sulla partita, una sconfitta arrivata all'ultimo minuto e dopo una partita nella quale l'Inter non aveva meritato la sconfitta per quello che aveva mostrato sul campo, anche dopo il gol incassato e convalidato dal VAR, ma che aveva comunque, sul momento, lasciato qualche perplessità.

Il portiere si è poi riferito ai tifosi: «Grazie per essere al nostro fianco!», ha scritto. E tra i like al post c'è quello di Denzel Dumfries, esterno nerazzurro ai box per infortunio e che non è riuscito ad essere della partita. Due emoticon per incoraggiarlo da parte dell'olandese a Sommer. E i like di altri compagni: Bastoni, Thuram e Bisseck.