L'avvocato Michele La Francesca ha commentato il presunto contenzioso in essere, in questo momento, tra Suning e Oaktree

Redazione1908 4 luglio - 20:05

L'avvocato Michele La Francesca ha commentato il presunto contenzioso in essere, in questo momento, tra Suning e Oaktree sul valore dell'Inter al momento del passaggio di proprietà:

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Sul presunto contenzioso tra Suning e Oaktree relativo al valore attribuito all’Inter ai fini dell’escussione del pegno, ho avuto modo di esaminare approfonditamente il contratto costitutivo del pegno sulle quote di Great Horizon, sottoscritto nel 2021 e posto alla base dell’escussione avvenuta nel maggio 2024.

Al di là delle indiscrezioni, il contratto offre alcuni elementi giuridici molto chiari. L’eventuale eccedenza tra il Fair Market Value delle quote di Great Horizon e il debito verso Oaktree è contrattualmente destinata a essere restituita a Suning. Il contratto prevede inoltre che tale importo sia trasferito “non appena ragionevolmente possibile”. Se davvero fosse in corso un contenzioso, sembrerebbe quindi riguardare non il diritto all’eccedenza, ma la sua quantificazione.

Il contratto stabilisce infatti che il Fair Market Value sia determinato da un perito indipendente nominato dal Security Agent e che la sua valutazione sia vincolante, salvo il caso di “manifest error”. Non sembrerebbe quindi sufficiente produrre una diversa perizia: occorrerebbe dimostrare errori evidenti nei dati utilizzati, errori di calcolo, l’omessa considerazione di elementi patrimoniali rilevanti, un metodo di valutazione non conforme agli standard previsti o una reale mancanza di indipendenza del perito. Alla luce di queste clausole, per Suning la strada non sembrerebbe affatto semplice"