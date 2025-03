E già. A volte non servono parole per raccontare certi momenti. Momenti che puoi solo aspettare, poi - quando arrivano - li puoi solo sentire, solo vivere. Col fiato sospeso, in bilico su un filo nerazzurro che ti è stato regalato come senso della vita e segui ogni giorno. Ci cammini sopra perché non puoi fare altrimenti. È il tuo posto quel filo. È il tuo posto l'Inter. Ti ha scelto o l'hai scelta e sai che le cose difficili vi piacciono. Le sfide di ogni giorno sono il ritmo delle cose.

Stasera torna l'Inter in Champions League, in un momento cruciale della stagione, in mezzo a mille difficoltà dovute all'estenuante intensità di un calendario fatto per chi insegue tutto. E non ci sono molte cose da dire. C'è solo da sentire e spingere col cuore, gli occhi e la passione chi scende in campo a combattere l'ennesima battaglia. Inter Media House ha dedicato al ritorno in Coppa dei nerazzurri, nella gara che si giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord, un video emozionale postato sui social che ha raccolto i commenti e l'orgoglio dei tifosi nerazzurri: "Non sono necessarie parole - scrive il club - il suono della Champions". Ed è tutto.