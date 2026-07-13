La maglia con diecimila scritte di Bisseck che si porta in mano le scarpe, pantaloni e ciabatte per Dimarco, l'abbraccio con Chivu, lo zainetto in spalla di Ale Stankovic, Barella e il suo saluto veloce, i sorrisi di Pio Esposito e Bastoni. C'è pure un elegantissimo Zielinski, arrivato ad Appiano con una mega Ferrari grigia che fa il paio con quella rossa di Dimash. E ci sono anche Pepo Martinez e Provedel, neo portiere nerazzurro.
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fcinter1908 social L’Inter: “Oggi è quel giorno”. Il VIDEO dell’arrivo dei giocatori nel centro di Appiano
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L’Inter: “Oggi è quel giorno”. Il VIDEO dell’arrivo dei giocatori nel centro di Appiano
Il club nerazzurro pubblica le prime immagini dall'interno del centro sportivo della Pinetina dove riparte oggi la nuova stagione
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È cominciata questa mattina una nuova stagione ad Appiano per l'Inter. La squadra nerazzurra si è ritrovata per i primi test in vista della partenza nei prossimi giorni per il ritiro in Germania. Mancano i Nazionali che sono stati o sono ancora impegnati al Mondiale ma poi ci sono tutti. Le vecchie care facce dei ragazzi che hanno conquistato solo due mesi fa il 21esimo scudetto.
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