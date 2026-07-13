La maglia con diecimila scritte di Bisseck che si porta in mano le scarpe, pantaloni e ciabatte per Dimarco, l'abbraccio con Chivu, lo zainetto in spalla di Ale Stankovic, Barella e il suo saluto veloce, i sorrisi di Pio Esposito e Bastoni. C'è pure un elegantissimo Zielinski, arrivato ad Appiano con una mega Ferrari grigia che fa il paio con quella rossa di Dimash. E ci sono anche Pepo Martinez e Provedel, neo portiere nerazzurro.