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Inter Women, Wullaert annuncia il suo addio: “Due stagioni di successo, per sempre grata”
Tessa Wullaert lascia l'Inter Women. L'attaccante belga, 53 presenze e 27 reti in due stagioni con la maglia nerazzurra, ha comunicato la sua decisione con un messaggio postato su Instagram: "Cari Interisti,
È giunto il momento di salutare dopo due anni trascorsi in questo club. Lasciare la mia casa e tutte le persone che amo (di nuovo) per affrontare una nuova avventura in un nuovo paese e in un nuovo campionato non sarà mai facile per me. Tuttavia, ripenso con soddisfazione a queste due stagioni di successo, sia per il club che a livello personale. Essere stata nominata miglior attaccante, miglior marcatrice straniera, capocannoniere e miglior assist-woman in una sola stagione è qualcosa per cui tutti, giocatrici e staff, saremo per sempre grati. Aggiungete a questo la qualificazione (di nuovo) alla Champions League la prossima stagione e capirete che abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo state costanti.
Ho giocato un po' ovunque in Europa per giocare a calcio e questi due anni sono stati sicuramente impegnativi. C'è ancora molto margine di miglioramento per il calcio femminile italiano sotto molti aspetti e spero che le persone giuste continuino a impegnarsi in tal senso. Sarò per sempre grata al club per questa opportunità e per questa avventura. Tiferò sempre per l'Inter e non vedo l'ora di affrontare ciò che mi riserva il futuro.
Ciao Interisti, grazie e forza Inter!".
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