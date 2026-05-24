È giunto il momento di salutare dopo due anni trascorsi in questo club. Lasciare la mia casa e tutte le persone che amo (di nuovo) per affrontare una nuova avventura in un nuovo paese e in un nuovo campionato non sarà mai facile per me. Tuttavia, ripenso con soddisfazione a queste due stagioni di successo, sia per il club che a livello personale. Essere stata nominata miglior attaccante, miglior marcatrice straniera, capocannoniere e miglior assist-woman in una sola stagione è qualcosa per cui tutti, giocatrici e staff, saremo per sempre grati. Aggiungete a questo la qualificazione (di nuovo) alla Champions League la prossima stagione e capirete che abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo state costanti.