FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Inter Women, Wullaert annuncia il suo addio: “Due stagioni di successo, per sempre grata”

social

Inter Women, Wullaert annuncia il suo addio: “Due stagioni di successo, per sempre grata”

Inter Women, Wullaert annuncia il suo addio: “Due stagioni di successo, per sempre grata” - immagine 1
L'attaccante belga ha comunicato la sua decisione di lasciare Milano dopo 53 presenze e 27 reti in nerazzurro
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tessa Wullaert lascia l'Inter Women. L'attaccante belga, 53 presenze e 27 reti in due stagioni con la maglia nerazzurra, ha comunicato la sua decisione con un messaggio postato su Instagram: "Cari Interisti,

È giunto il momento di salutare dopo due anni trascorsi in questo club. Lasciare la mia casa e tutte le persone che amo (di nuovo) per affrontare una nuova avventura in un nuovo paese e in un nuovo campionato non sarà mai facile per me. Tuttavia, ripenso con soddisfazione a queste due stagioni di successo, sia per il club che a livello personale. Essere stata nominata miglior attaccante, miglior marcatrice straniera, capocannoniere e miglior assist-woman in una sola stagione è qualcosa per cui tutti, giocatrici e staff, saremo per sempre grati. Aggiungete a questo la qualificazione (di nuovo) alla Champions League la prossima stagione e capirete che abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo state costanti.

Inter Women, Wullaert annuncia il suo addio: “Due stagioni di successo, per sempre grata”- immagine 2
Getty Images

Ho giocato un po' ovunque in Europa per giocare a calcio e questi due anni sono stati sicuramente impegnativi. C'è ancora molto margine di miglioramento per il calcio femminile italiano sotto molti aspetti e spero che le persone giuste continuino a impegnarsi in tal senso. Sarò per sempre grata al club per questa opportunità e per questa avventura. Tiferò sempre per l'Inter e non vedo l'ora di affrontare ciò che mi riserva il futuro.

Ciao Interisti, grazie e forza Inter!".

Leggi anche
Ziliani: “Nei giorni in cui Dimarco festeggia il premio Mvp è bene ricordare che Conte...
Gila, messaggio d’addio: “Ho dato tutto e sono orgoglioso di ciò che sono diventato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA