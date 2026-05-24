Paolo Ziliani ha dedicato un focus a Federico Dimarco, premiato dalla Lega di Serie A come miglior giocatore di questa stagione. Il premio, assolutamente meritato, ha fatto storcere il naso a qualche addetto ai lavori. Non a Ziliani, che ha invece voluto ricordare un retroscena relativo all'esterno nerazzurro, che risale al periodo in cui sulla panchina dell'Inter sedeva Antonio Conte: CONTINUA A LEGGERE.