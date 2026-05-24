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fcinter1908 social Ziliani: “Nei giorni in cui Dimarco festeggia il premio Mvp è bene ricordare che Conte voleva…”
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Ziliani: “Nei giorni in cui Dimarco festeggia il premio Mvp è bene ricordare che Conte voleva…”
Ziliani ricostruisce, Pistocchi conferma
Paolo Ziliani ha dedicato un focus a Federico Dimarco, premiato dalla Lega di Serie A come miglior giocatore di questa stagione. Il premio, assolutamente meritato, ha fatto storcere il naso a qualche addetto ai lavori. Non a Ziliani, che ha invece voluto ricordare un retroscena relativo all'esterno nerazzurro, che risale al periodo in cui sulla panchina dell'Inter sedeva Antonio Conte: CONTINUA A LEGGERE.
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