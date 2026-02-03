FC Inter 1908
"Inzaghi perdente peggio di Cuper". Pistocchi si ribella: "Non direi visto che ha fatto…"

Dal podio della panchina d'oro è stato escluso l'ex allenatore dell'Inter Inzaghi e sui social si è scatenato il dibattito
Ieri la FIGC ha consegnato la Panchina D'Oro a Conte per la vittoria dello scudetto con il Napoli. In tanti hanno fatto presente che manca dal podio Simone Inzaghi. Dopo Conte, al secondo posto si è piazzato Gasperini e al terzo Cesc Fabregas. L'assenza di Inzaghi ha scatenato il confronto tra un tifoso e Maurizio Pistocchi su X: CONTINUA A LEGGERE

