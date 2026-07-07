C'è grande soddisfazione in casa Como per l'operazione che ha portato all'acquisto di Nico Paz. Il giovane calciatore argentino aveva fatto capire da subito di voler rimanere alla corte di Cesc Fabregas e la dirigenza del club lariano si è mossa con determinazione per accontentare il tecnico e i tifosi. Su questa trattativa lampo è tornato Ivan Zazzaroni ai microfoni de La Provincia di Como. Nella sua analisi c'è un riferimento all'Inter: CONTINUA A LEGGERE.