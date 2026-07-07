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fcinter1908 social Zazzaroni ancora su Nico Paz: “Vero e proprio blitz. Scherzando ho detto a Moratti che lui…”
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Zazzaroni ancora su Nico Paz: “Vero e proprio blitz. Scherzando ho detto a Moratti che lui…”
L'analisi del direttore del Corriere dello Sport
C'è grande soddisfazione in casa Como per l'operazione che ha portato all'acquisto di Nico Paz. Il giovane calciatore argentino aveva fatto capire da subito di voler rimanere alla corte di Cesc Fabregas e la dirigenza del club lariano si è mossa con determinazione per accontentare il tecnico e i tifosi. Su questa trattativa lampo è tornato Ivan Zazzaroni ai microfoni de La Provincia di Como. Nella sua analisi c'è un riferimento all'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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