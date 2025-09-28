Italia campione del mondo di pallavolo maschile, l’Inter: “Ancora una volta!”

L'Italia è Campione del mondo per la quinta volta nella pallavolo maschile. La nazionale di De Giorgi ha battuto 3-1 la Bulgaria nella finale disputata e conclusasi in questi minuti a Manila, nelle Filippine. Grande prova di forza per gli azzurri, arrivati all'ultimo atto senza particolari affanni, grazie a una consapevolezza sempre crescente.
L'Inter si è complimentata via social per il traguardo raggiunto. "Ancora Italvolley! Ancora una volta campioni del mondo", si legge sul post dei nerazzurri accompagnato dalla bandiera tricolore.
