Il commento del portiere nerazzurro dopo la vittoria a Cagliari e il messaggio all'attaccante che si è fatto male dopo uno scontro con lui

Cristian Chivu ha scelto lui nella gara contro il Cagliari. Josep Martinez ha avuto pochi problemi nella gara contro i rossoblù mentre prosegue il progetto dell'allenatore di dargli più continuità in vista di un futuro da titolare fisso dell'Inter. Sui social, all'indomani dalla vittoria per due a zero dell'Inter, l'estremo difensore ha scritto un post sui social: "Solida prestazione in un campo complicato. Non ci fermiamo qui, con la testa a martedì per la Champions League".

Un pensiero Josep Martinez lo ha rivolto ad Andrea Belotti che alla fine del primo tempo, anche dopo uno scontro fortuito con lui che era intervenuto in presa alta sulla palla, si è accasciato a terra per un movimento strano del ginocchio. Per l'attaccante si è subito parlato distorsione che è tutta da verificare. "Triste per la notizia del tuo infortunio, ti auguro una pronta guarigione", ha scritto il portiere nerazzurro a Belotti nel post dedicato alla gara contro il Cagliari.