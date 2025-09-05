Dopo il gol del 5-0 realizzato in Italia-Estonia, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni parla anche a Sky Sport

Dopo il gol del 5-0 realizzato in Italia-Estonia, Alessandro Bastoni parla anche a Sky Sport: "I cinque gol vengono dalla voglia e dalla fame che ci ha dato il mister, al di là dell'aspetto tecnico. Siamo sempre stati questi, c'è da poco da inventarsi in Nazionale: la qualità dobbiamo tirarla fuori noi e prendendoci le responsabilità perché in campo andiamo noi. È stato un buon test al di là del valore dell'avversario, siamo stati sempre determinati e concentrati, pronti sulle preventive. C'era voglia di fare gol, siamo felici di questa serata".

Che tasti ha toccato Gattuso, cosa vi ha detto?

"Non l'ho avuto come compagno ma penso fosse esattamente così, ci dà grinta, carica e anche un bel po' di 'ceffoni' che forse servono a darci una svegliata, ne avevamo bisogno nell'ultimo periodo".

Vi siete svegliati definitivamente?

"Sicuramente è presto, anche con altri allenatori ci sono state partite dove sembrava ci fossimo svegliati ma poi sono sorti diversi problemi. Mettiamo a disposizione la nostra voglia e qualità, speriamo di andare avanti così".

Ti piace la difesa a quattro?

"Sì, anche perché in costruzione siamo a tre. Poi è tanto anche il riferimento, ci fa prendere le nostre responsabilità; quando un uomo parte devi tenerlo. È ancora presto per dare risposte ma sono segnali che prendiamo volentieri".