Dopo il gol del 5-0 realizzato in Italia-Estonia, Alessandro Bastoni parla anche a Sky Sport: "I cinque gol vengono dalla voglia e dalla fame che ci ha dato il mister, al di là dell'aspetto tecnico. Siamo sempre stati questi, c'è da poco da inventarsi in Nazionale: la qualità dobbiamo tirarla fuori noi e prendendoci le responsabilità perché in campo andiamo noi. È stato un buon test al di là del valore dell'avversario, siamo stati sempre determinati e concentrati, pronti sulle preventive. C'era voglia di fare gol, siamo felici di questa serata".
Bastoni: “Gattuso dà carica e bei ‘ceffoni’, ci servivano. La difesa a 4 mi piace”
Che tasti ha toccato Gattuso, cosa vi ha detto?
"Non l'ho avuto come compagno ma penso fosse esattamente così, ci dà grinta, carica e anche un bel po' di 'ceffoni' che forse servono a darci una svegliata, ne avevamo bisogno nell'ultimo periodo".
Vi siete svegliati definitivamente?
"Sicuramente è presto, anche con altri allenatori ci sono state partite dove sembrava ci fossimo svegliati ma poi sono sorti diversi problemi. Mettiamo a disposizione la nostra voglia e qualità, speriamo di andare avanti così".
Ti piace la difesa a quattro?
"Sì, anche perché in costruzione siamo a tre. Poi è tanto anche il riferimento, ci fa prendere le nostre responsabilità; quando un uomo parte devi tenerlo. È ancora presto per dare risposte ma sono segnali che prendiamo volentieri".
