Dopo settimane di nomi, retroscena e cambi di direzione, la Figc si ritrova senza una scelta definitiva per il ruolo di commissario tecnico

Redazione1908
Mancini

VIDEO FCIN1908 / Mancini: "Chivu? Conosce il calcio. All'Inter è stato straordinario"

La partita per la panchina della Nazionale italiana si complica ancora. Dopo settimane di nomi, retroscena e cambi di direzione, la Figc si ritrova senza una scelta definitiva e con Roberto Mancini nuovamente al centro del dibattito, soprattutto dopo lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.

Sul tema è intervenuto Giulio Mola, che su X ha raccontato un retroscena politico interno al palazzo federale: CONTINUA A LEGGERE

mancini torna samp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti