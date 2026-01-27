Kamate esulta alla Thuram: l’attaccante condivide sui social e lo tagga

Il giocatore dell'U23 ha segnato nella gara vinta contro il Lecco due a zero e ha esultato alla maniera di Marcus che lo ha taggato su Instagram

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 22:02)

Ha segnato un gran gol nella gara vinta a Lecco per due a zero ed è finito pure nella top11 della 23esima giornata della Serie C. L'esterno dell'Under23 Issiaka Kamate ha esultato alla grandissima, prima insieme a tutti i suoi compagni. Poi si è messo in posa davanti a telecamere e macchine fotografiche per esultare in maniera molto particolare.

Si è portato una mano al volto e ha indicato con il dito la telecamera. I più attenti hanno subito visto che il giocatore francese, classe 2004, ha deciso di esultare per il suo gol come fa di solito il connazionale Marcus Thuram con la maglia della prima squadra.

Il giocatore francese, che è partito per Dortmund con i compagni per la prossima sfida di Champions League, l'ultima gara di phase league che decide il passaggio agli ottavi (in maniera diretta o ai play-off), ha condiviso la fotografia del giocatore dell'Under23 che esulta a suo modo e lo ha taggato con le emoticon della bandiera del pirata e quella di un ninja.