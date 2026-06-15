Fabio Ravezzani si è interrogato sulla situazione umiliante in casa Milan, che dilania i tifosi rossoneri. Tancredi Palmeri ha invece approfondito il no di Rangnick al Milan, che ha recentemente spiegato di aver trovato poca chiarezza nelle intenzioni del club rossonero. Anche Bruno Longhi ha commentato la situazione surreale del club meneghino: CONTINUA A LEGGERE.