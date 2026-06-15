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fcinter1908 social Longhi: “Leggo con pacata curiosità del casting per l’allenatore del Milan: ricordarsi che…”

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Longhi: “Leggo con pacata curiosità del casting per l’allenatore del Milan: ricordarsi che…”

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Il commento del giornalista sportivo
Redazione1908

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Fabio Ravezzani si è interrogato sulla situazione umiliante in casa Milan, che dilania i tifosi rossoneri. Tancredi Palmeri ha invece approfondito il no di Rangnick al Milan, che ha recentemente spiegato di aver trovato poca chiarezza nelle intenzioni del club rossonero. Anche Bruno Longhi ha commentato la situazione surreale del club meneghino: CONTINUA A LEGGERE.

 

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