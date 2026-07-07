Monica Bertini è stata ospite a Centrocampo e ai microfoni del podcast ha raccontato la sua carriera. Una carriera costruita con tenacia e fatica, che l'ha premiata con quello che la giornalista definisce il suo sogno: il lavoro più bello. I temi affrontati sono i più diversi e personali. Monica non nasconde le cadute nel suo percorso, anzi le racconta come una parte importante che l'hanno aiutata a rialzarsi e a credere ancora di più nelle sue qualità. Tra gli aneddoti della sua lunga carriera emerge il confronto con Luciano Spalletti, nel momento in cui la Juventus manca la qualificazione in Champions League. Un confronto che le ha lasciato un po' di amaro in bocca: CONTINUA A LEGGERE.