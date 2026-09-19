La moglie del Capitano dell'Inter ha recensito sui social in maniera negativa un ristorante di Roma: ecco cosa è successo
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La moglie di Lautaro Martinez ha deciso di seguire il marito in trasferta a Roma. Ogni occasione è buona per perdersi in una delle città più meravigliose del mondo. Agus è stata vittima però di una disavventura al ristorante. L'argentina ha documentato tutto sui social, recensendo in maniera molto negativa il locale in questione. Ecco cosa è successo: CONTINUA A LEGGERE.
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